Названа причина смерти актера из сериала «Глухарь»

Названа причина смерти российского актера Алексея Гериловича. Тело артиста из сериала «Глухарь» пролежало в квартире четыре дня. Он скончался из-за острой сердечной недостаточности. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что в последнее время Герилович активно занимался спортом. Он принимал спортивные добавки и злоупотреблял алкогольными напитками.

О смерти 48-летнего актера стало известно ранее в среду, 12 января. Он несколько дней не выходил на связь, поэтому к нему в квартиру приехал друг, который открыл дверь собственным ключом. Мужчина обнаружил тело Гериловича на полу.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. В 1998-м он окончил Белорусскую государственную академию искусств, а через шесть лет завершил обучение в школе актерского мастерства Юрия Грымова. Герилович был известен по эпизодическим ролям в более чем 60 популярных фильмах и сериалах, среди которых «Глухарь», «Домашний арест», «Интерны», «Карпов», «Мылодрама», «Балабол», «БУМЕРанг» и «Адвокат».