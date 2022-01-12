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Голикова назвала первым оказавшийся под ударом нового штамма коронавируса регион

Вице-премьер Голикова: Москва первой примет на себя удар омикрон-штамма COVID-19

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала Москву регионом, который первым примет на себя удар нового штамма коронавируса. Именно столица столкнется с ростом заболеваемости из-за омикрона, заявила политик во время совещания президента Владимира Путина с правительством. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24» в YouTube.

«Мы уже сейчас понимаем, (...) что нового эпидемического подъема нам не избежать. И мы понимаем, что скорее всего столичный регион, как эта негативная традиция сложилась, примет на себя первый удар распространения нового штамма», — констатировала вице-премьер.

Голикова также подчеркнула, что правительство в данной ситуации должно принять исчерпывающие меры для нераспространения инфекции.

В ходе того же совещания Путин дал кабмину две недели на то, чтобы подготовиться к новому удару коронавируса. «Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться», — сказал глава государства.

В Москве за прошедшие сутки было выявлено 4 008 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализированы были 777 человек, скончались 66 пациентов. 500 человек на данный момент находятся в столичных больницах на искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Варвара Кошечкина
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