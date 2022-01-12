Определен самый щедрый на новогодние подарки город России

Соцсеть «Одноклассники» подвела итоги активности пользователей во время новогодних праздников и определила, сколько они дарили друг другу виртуальных подарков и сколько отправляли поздравлений. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно результатам подсчета, самыми щедрыми среди российских городов стали Москва, Новосибирск и Краснодар. Также в списке лидеров по числу отправленных презентов оказались Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург и Самара, а замкнули топ-10 Воронеж, Нижний Новгород и Саратов.

При этом одна из пользовательниц за три дня — 30 и 31 декабря и 1 января — отправила больше 13 тысяч сюрпризов.

Отмечается, что всего с 30 декабря по 1 января пользователи соцсети отправили друг другу более 900 миллионов подарков. Доля уникальной аудитории отправителей и получателей в сервисе подарков составила 82,7 процента от средней дневной аудитории «Одноклассников» в праздничные дни. Самым популярным оказался подарок с изображением символа года, тигра — его дарили друзьям и близким более 18,5 миллиона раз.

Еще одним любимым средством коммуникации пользователей оказались стикеры в сообщениях: за три дня было отправлено более 56 миллионов стикеров, что в 2,2 раза превысило показатели прошлого года. В их числе — инновационные анимированные стикеры Lottie, которые доступны бесплатно.

Наконец, сервис «Моменты» показал рекордные показатели по вовлеченности: в праздничные дни его недельная аудитория превысила 18,5 миллиона человек. Вдобавок с помощью нового сервиса пользователи загадали свыше 500 тысяч желаний — через год они смогут проверить, сбылось ли задуманное. С 23 по 29 декабря более 30 тысяч пользователей приняли участие в конкурсе «Новогоднее волшебство» — за лучшие моменты проголосовали свыше 360 тысяч пользователей, а конкурсные работы в «Моментах» суммарно просмотрели свыше трех миллионов раз.

Кроме того, в честь Нового года платформа «VK Видео» подготовила для «Одноклассников» и «ВКонтакте» персональные поздравительные ролики от нейросетей — ими поделились 6,2 миллиона юзеров. Каждый пользователь и его друзья стали героями авторских видео — всего они собрали на платформе более 685 миллионов просмотров.