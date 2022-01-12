В США задумались о санкциях против российского госдолга

В США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине.

Среди прочего власти задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. «Суверенный долг: запрещаются операции с первичным и вторичным суверенным долгом России», — говорится в документе.

Американские сенаторы предлагают ввести санкции против банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Кроме того, если ситуация обострится, Украине собираются выделить 500 миллионов долларов в качестве помощи.

Отдельно сенаторы-демократы рассматривают также введение санкций лично против российского президента Владимира Путина. В разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков сказал, что США видят падающую эффективность уже введенных ограничений и полагают, что санкции против высокопоставленных лиц и лично президента страны смогут изменить ситуацию.

С предложением ввести новый пакет санкций в том случае, если Россия начнет вторжение на Украину, выступил председатель сенатского комитета по международным отношениям Роберт Менендес. По его словам, новые меры должны стать сигналом в адрес Кремля, который покажет, что не стоит «разрушать свою экономику и жертвовать жизнями своего народа в тщетных попытках изменить карту Европы».