ФСБ задержала главу российского города по подозрению в получении откатов

Сотрудники ФСБ задержали главу города Сольвычегодска Андрея Сергеева по подозрению в получении откатов за контракты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Архангельской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»), уточнили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Также фигурантом дела стал предприниматель, которому вменяется посредничество в коррупции.

По версии следствия, глава муниципального образования потребовал 50 процентов прибыли от бизнесмена, с которым были заключены контракты стоимостью 3,5 миллиона рублей на ремонт тротуаров в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды в Архангельской области». По данным СКР, градоначальник получил через посредника в 2021 году 400 тысяч рублей.