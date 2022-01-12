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ФСБ задержала главу российского города по подозрению в получении откатов

Глава Сольвычегодска Андрей Сергеев подозревается в получении взятки в 400 тысяч рублей

Кадр: страница «Вести Поморья» во «ВКонтакте»

Сотрудники ФСБ задержали главу города Сольвычегодска Андрея Сергеева по подозрению в получении откатов за контракты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Архангельской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»), уточнили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Также фигурантом дела стал предприниматель, которому вменяется посредничество в коррупции.

По версии следствия, глава муниципального образования потребовал 50 процентов прибыли от бизнесмена, с которым были заключены контракты стоимостью 3,5 миллиона рублей на ремонт тротуаров в рамках госпрограммы «Формирование современной городской среды в Архангельской области». По данным СКР, градоначальник получил через посредника в 2021 году 400 тысяч рублей.

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Любовь Ширижик
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