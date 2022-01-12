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Снуп Догг займется продажей хот-догов

Рэпер Снуп Догг решил запустить линию фирменных хот-догов

Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports / Reuters

Американский хип-хоп-артист Снуп Догг займется продажей хот-догов. Об этом сообщает издание Billboard.

Музыкант решил запустить линию фирменных хот-догов Snoop Doggs. Уточняется, что пока рэпер не открыл собственный бренд, однако его адвокаты уже подали заявку на регистрацию товарного знака.

Это уже не первый бизнес Снуп Догга. В 2015 году он основал компанию по производству каннабиса под названием Leafs By Snoop, а пятью годами позднее запустил линию спиртных напитков Indoggo Gin. У него также есть собственная кулинарная книга. В 2011 году рэпер хотел выпускать мороженое Snoop Doggs, однако вскоре отказался от этой идеи.

В мае 2021 года стало известно, что компания по производству медицинской конопли Oxford Cannabinoid Technologies (OCT), долю в которой имеет Снуп Догг, вышла на Лондонскую биржу. В результате IPO (первичного публичного предложения акций на бирже) OCT смогла привлечь 16,5 миллиона фунтов стерлингов (23,4 миллиона долларов). Стоимость компании при этом оценивалась в 48 миллионов фунтов стерлингов (69,1 миллиона долларов).

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Марина Погосян
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