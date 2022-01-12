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В Windows 11 нашли секретную функцию

В операционной системе Windows 11 нашли поддержку дискет

Фото: Unsplash

Новая операционная система Microsoft позволяет работать с дискетами — устаревшими носителями информации. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Журналисты издания заметили, что в «Диспетчере задач» Windows 11 — как и в ранних версиях ОС — можно вручную прописать путь для обновления или загрузки драйверов. В Windows 10 система указывала по умолчанию путь к А, который является общеупотребимым обозначением дисковода для чтения гибких магнитных дисков (floppy disk).

В новой ОС система предлагает обратиться к диску C, однако возможность прописать путь к диску А присутствует. Данная возможность не раскрывалась Microsoft, поэтому специалисты решили, что нашли секретную функцию Windows 11. Журналисты проверили гипотезу на практике и пришли к выводу, что операционная система нового поколения поддерживает дискеты, которые считаются устаревшими.

«Если у вас есть древняя дискета, то вы можете подключить ее к устройству с Windows 11, и она будет распознана ОС», — подчеркнули авторы. Дискета представляет из себя гибкий пластиковый диск, на который записывается информация. Данный вид носителя имел распространение с 1970-х и до конца 1990-х годов, постепенно ему на смену пришли компакт-диски и флеш-накопители.

В начале января специалисты Microsoft рассказали, что исправили «проблему 2022». Она была связана с тем, что ОС Windows могла некорректно интерпретировать данные с наступлением 2022 года.

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Андрей Ставицкий
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