Украинская певица Анна Дзюба раскрыла детали распада поп-дуэта Artik & Asti, в составе которого она была несколько лет. Слова артистки приводит портал Peopletalk.

Исполнительница заверила поклонников, что не ссорилась с Артемом Умрихиным, создателем Artik & Asti. По ее словам, причиной для ухода из группы стали ее собственные творческие планы.

«Птичка выпрыгнула из гнездышка, потому что она выросла. Я благодарна Artik за то, что мы выросли вместе. Мы прошли очень долгий и крутой путь, но каждый артист, наверное, в какой-то момент понимает, что петь в дуэте — это не вечная история. У каждого есть свои амбиции», — заявила Дзюба, отметив, что больше не поддерживает близких отношений с бывшим коллегой.

О распаде дуэта Artik & Asti стало известно в ноябре 2021 года. Тогда Анна Дзюба не стала комментировать свое решение об уходе, но ее коллега по коллективу отметил, что «теперь у каждого будет своя дорога, а группа продолжит двигаться вперед, но уже в новом составе».