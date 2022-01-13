Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россияне назвали идеальный зимний досуг

ВЦИОМ: 39 процентов россиян назвали катание на горных лыжах идеальным зимним отдыхом

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Большинство россиян (39 процентов) выбрали в качестве идеального зимнего досуга катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта. Об этом стало известно из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных на сайте организации.

Еще одним популярным видом досуга были названы поездки в гости к родственникам и друзьям — так ответили 34 процента респондентов. Отдых в домашней обстановке выбрали 28 процентов россиян, чуть меньше (27 процентов) предпочитают зимой ходить на экскурсии или совершать путешествия по историческим и памятным местам. Кроме того, каждый пятый хотел бы уехать в теплые страны (21 процент), еще 18 процентов любят расслабляться на даче, 17 процентов — посещать театры, музеи и выставки.

Материалы по теме:
«Мир стал оттаивать» 2021 год был непростым для туристов. Что ждет желающих отдохнуть россиян в 2022 году?
«Мир стал оттаивать»2021 год был непростым для туристов. Что ждет желающих отдохнуть россиян в 2022 году?
7 января
Россияне полюбили зимовать в теплых странах. Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
Россияне полюбили зимовать в теплых странах.Где можно переждать русские морозы и почему это дешевле, чем жить в Москве?
11 января

При этом активный отдых стал самым популярным видом досуга среди россиян почти всех возрастов. Ездить к родственникам и друзьям больше всего любит молодое поколение — для группы 18-24 лет это второй по популярности ответ. Познавательный отдых и экскурсии чаще выбирали респонденты от 25 лет, а пляжный отдых в теплых странах интересует участников опроса от 18 до 44 лет. Примечательно, что меньше всего отдыхать зимой у моря хотели бы граждане старше 60 лет (10 процентов).

Ранее в январе были названы самые желанные направления для путешествий у россиян в 2022 году. Так, больше всего туристы мечтают побывать в Италии, Турции или на Мальдивах.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
На Западе отреагировали на заявления зама Лаврова о переговорах с США и НАТО
Эрдоган заявил о нацеленности Турции на вступление в Евросоюз
Два человека погибли при падении лифта в московском отеле
Эд Ширан решил построить себе гробницу
Бывшего сотрудника питерского СИЗО осудили за платные услуги арестантам
Россияне назвали идеальный зимний досуг
В США впервые применили «акт Родченкова»
Мать сбежавшего из детсада шестилетнего россиянина рассказала о произошедшем
Объяснена магнитная загадка Луны
«Газпром» предоставил Европе данные для расследования по поставкам газа
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter