Россияне назвали идеальный зимний досуг

Большинство россиян (39 процентов) выбрали в качестве идеального зимнего досуга катание на горных лыжах, санках и другие виды зимнего спорта. Об этом стало известно из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованных на сайте организации.

Еще одним популярным видом досуга были названы поездки в гости к родственникам и друзьям — так ответили 34 процента респондентов. Отдых в домашней обстановке выбрали 28 процентов россиян, чуть меньше (27 процентов) предпочитают зимой ходить на экскурсии или совершать путешествия по историческим и памятным местам. Кроме того, каждый пятый хотел бы уехать в теплые страны (21 процент), еще 18 процентов любят расслабляться на даче, 17 процентов — посещать театры, музеи и выставки.

При этом активный отдых стал самым популярным видом досуга среди россиян почти всех возрастов. Ездить к родственникам и друзьям больше всего любит молодое поколение — для группы 18-24 лет это второй по популярности ответ. Познавательный отдых и экскурсии чаще выбирали респонденты от 25 лет, а пляжный отдых в теплых странах интересует участников опроса от 18 до 44 лет. Примечательно, что меньше всего отдыхать зимой у моря хотели бы граждане старше 60 лет (10 процентов).

Ранее в январе были названы самые желанные направления для путешествий у россиян в 2022 году. Так, больше всего туристы мечтают побывать в Италии, Турции или на Мальдивах.