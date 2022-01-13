В Кремле прокомментировали возможность введения санкций против Путина

Введение санкций против президента России Владимира Путина стало бы запредельной мерой, которую можно сравнить с разрывом отношений. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента страны отметил, что в таком случае Россия будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам государства. Так он ответил на вопрос, может ли Москва зеркально ответить на санкции и ввести ограничения против американского лидера Джо Байдена.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против РФ в случае эскалации конфликта на Украине. Так, сенаторы задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом страны. Кроме того, они предлагают ввести санкции в отношении банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2».

Вместе с тем демократы рассматривают введение санкций против президента России Владимира Путина. Также они предлагают рестрикции в отношении премьер-министра Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова, а также командующих различными видами вооруженных сил.