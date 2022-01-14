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Бывшую участницу КВН ограбили в Москве

Финалистку Высшей лиги КВН Елену Праченко ограбили в Москве

Фото: @lprachenkо

Бывшую участницу команды «Юра», финалистку Высшей лиги КВН Елену Праченко ограбили в Москве. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, несколько дней назад Праченко ограбили по пути на работу в районе Кузьминки. Она стояла на остановке, где было много людей, и слушала музыку в беспроводных наушниках. Когда транспорт прибыл, девушка стала входить в него и столкнулась в дверях с мужчиной. Бывшая участница КВН подумала, что он замешкался и не успел выйти из транспорта. Мужчина вышел из маршрутного такси в последний момент, сразу после этого двери закрылись.

Позже девушка обнаружила, что музыка в ее наушниках перестала проигрываться. В кармане Праченко не обнаружила телефона. Тогда бывшая участница КВН подумала, что мужчина, покинувший автобус в последний момент, обокрал ее. По прибытии на работу девушка обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что популярного российского видеоблогера Петра Ловыгина ограбили во время путешествия по Колумбии. Момент ограбления запечатлел друг блогера, который стоял в нескольких шагах от происшествия и рассказывал на камеру о местных культурных особенностях. В этот момент к Ловыгину быстро подошли несколько мужчин: один из них приставил нож к горлу россиянина, а второй начал его обыскивать.

Асель Минбаева
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