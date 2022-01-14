Россиянам решили запретить выводить деньги из страны по «молдавской схеме»

Минюст решил запретить россиянам и отечественным организациям выводить деньги из страны по «молдавской схеме» и разработал соответствующий законопроект, сообщают «Известия».

Речь идет о способе вывода капитала из страны при помощи исполнительных листов, обязательных к принятию банками. Злоумышленники, выступающие в роли должников, переводят средства на счет кредитора, открытый в зарубежном банке или другой финансовой организации. Впервые о применении такой схемы стало известно в 2017 году, когда вскрылись факты вывода денег из России в Молдавию.

В разработанном Минюстом документе предусмотрена возможность перечисления взыскиваемых заграничными кредиторами средств только на счета российских банков и финансовых учреждений. В настоящее время законопроект проходит межведомственное согласование.

«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации», — рассказали изданию в министерстве.

Инициативу поддержали в Центробанке и Росфинмониторинге, ответственном за борьбу с отмыванием денег и нелегальным оттоком капитала.