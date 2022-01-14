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Солистка «Винтажа» назвала себя защитницей ЛГБТ

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева заявила, что сильно переживает за ЛГБТ-сообщество

Фото: @dusya_star

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева в ходе шоу «Алена, блин!» назвала себя защитницей представителей ЛГБТ-сообщества. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале Super.

«Слушай, я за всех геев. Я защитница всех геев. Я очень сильно переживаю за эту тему. Я просто за свободу», — заявила исполнительница.

Она задалась вопросом, почему два любящих человека одного пола не могут держаться за руки, и выступила против подобных запретов. Плетнева добавила, что в ее музыке часто затрагивается тема ЛГБТ — например, в песнях «Мальчик» и «Ева, я любила тебя».

Осенью 2021 года артистка рассказала о попытке женщины ее изнасиловать. «Просыпаюсь среди ночи от того, что на мне лежит голая девушка. Можно сказать, она меня практически изнасиловала. Я ее даже не знала и не понимала, что происходит. От шока закричала, разбудив всю общагу», — вспомнила певица. Инцидент произошел во время учебы Плетневой в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

В интервью Алене Жигаловой солистка «Винтажа» вновь рассказала об этом случае и отметила, что, по ее мнению, эта девушка не сделала ничего плохого. Плетнева отметила, что «всякое бывает».

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Евгений Шульгин
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