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Чиновниц соцзащиты осудили в Воронеже за кражу 11 миллионов рублей из субсидий

Три чиновницы соцзащиты Воронежа получили сроки за воровство 11 миллионов рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Трех чиновниц соцзащиты осудили в Воронеже за кражу 11 миллионов рублей — это были деньги из фонда субсидий на оплату коммунальных услуг. Об этом в пятницу, 14 января, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области.

По данным ведомства, три сотрудницы управления социальной защиты Левобережного района Воронежа оформляли субсидии по оплате коммунальных услуг на знакомых, а затем обналичивали деньги. За три года такой работы они смогли обналичить свыше 11 миллионов рублей.

Следствие полагает, что мошенничеством с субсидиями женщины занимались с декабря 2017 года по апрель 2020-го. Все три пошли под суд по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения» УК РФ.

Таким образом, 47-летняя экс-замдиректора управления соцзащиты получила два года и три месяца, 44-летняя бывшая начальница отдела — два года, 50-летняя экс-замначальника отдела — два года и шесть месяцев лишения свободы. Все три будут отбывать срок в колонии общего режима.

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Леонид Микуляк
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