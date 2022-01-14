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Девушка отказалась участвовать в свадьбе подруги из-за ее неожиданных требований

Девушка передумала выполнять роль свидетельницы из-за нестандартных требований невесты

Фото: Pixabay

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как передумала быть подружкой невесты. Она рассказала, что невеста выдвинула несколько неожиданных требований, в частности, потребовала, чтобы героиня истории похудела к свадьбе.

Автор поста рассказала, что недавно подруга попросила ее заменить одну из подружек невесты, которую она выбрала ранее. По ее словам, с того момента участвовать в подготовке к свадьбе отказались пять человек. Причиной оказались завышенные требования невесты к ним. «Она хочет, чтобы все бросили свои дела в этом году и полностью занялись ее свадьбой», — поделилась пользовательница и добавила, что одна из подружек невесты лишилась своего статуса за помолвку.

По словам героини истории, невеста предоставила список нестандартных требований всем людям, причастным к ее свадьбе. «Никому не разрешается обручаться, так как это ее год, и чья-то помолвка может затмить ее свадьбу», «Никому не разрешается беременеть», «Все должны отвечать на ее сообщения быстро в любое время дня», — перечислила девушка некоторые требования невесты. Кроме этого, невеста потребовала от всех свидетельниц посещать каждое предсвадебное мероприятие в новых нарядах, которые ранее не были запечатлены на фотографиях в соцсетях.

Рассказчица добавила, что недавно родила и попросила подругу устроить фотосессию ее ребенку. «Когда она пришла, то несколько раз напомнила, что мне стоит похудеть к ее свадьбе, после чего высмеяла темный цвет кожи моей дочери», — пожаловалась она. Героиня истории добавила, что девушка также продолжает регулярно комментировать внешность ребенка под ее постами в Facebook.

«Я бы отказалась быть ее подружкой невесты уже после прочтения списка ее требований, не говоря уже об оскорблениях», — прокомментировала пост одна из пользовательниц. Многие комментаторы посоветовали автору истории не участвовать в свадьбе подруги, с чем героиня истории в итоге согласилась.

Асель Минбаева
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