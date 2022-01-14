Стало известно о последних днях жизни Вознесенской

Хореограф и преподаватель актерского мастерства школы-студии МХАТ Алла Сигалова рассказала о последних днях жизни актрисы Анастасии Вознесенской. Об этом сообщает ФАН.

Сигалова отметила, что вдова артиста Андрея Мягкова вела закрытый образ жизни. И хотя она числилась штатной актрисой МХТ имени Чехова, последний раз Вознесенская участвовала в спектакле в 2013 году. Хореограф добавила, что в театре все крайне опечалены смертью артистки, так как «уходит целое поколение», а в учреждении почти не осталось «стариков».

Уточняется, что Вознесенская также была выпускницей Школы-студии МХАТ. Там с ней пытались поддерживать контакт и оказывать помощь. «Но они же уже давно закрылись вместе. Если сам Мягков еще появлялся во МХАТ, правда, очень редко, то Анастасия совсем не появлялась», — вспомнила Сигалова.

20 декабря 2021 года Вознесенская сдала тест на коронавирусную инфекцию, результат которого оказался положительным. На протяжении нескольких недель она безуспешно боролась с недугом. В пятницу, 14 января, актриса умерла.