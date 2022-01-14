Раскрыта причина смерти вдовы Мягкова Анастасии Вознесенской

Народная артистка России, вдова актера Андрея Мягкова Анастасия Вознесенская скончалась из-за последствий COVID-19. Причину смерти раскрыли в KP.RU по информации источника в здравоохранении.

Стало известно, что 20 декабря 2021 года актриса сдала тест на коронавирусную инфекцию, результат которого оказался положительным. На протяжении нескольких недель Вознесенская безуспешно боролась с недугом. В пятницу, 14 января, Анастасия Вознесенская умерла.

Анастасия Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве. Обучалась в Школе-студии МХАТ, где познакомилась со своим однокурсником Андреем Мягковым. В 1965 году, по окончании Школы-студии, Вознесенская была принята в труппу театра «Современник». Позже она перешла во МХАТ, а после раскола культурного учреждения — в МХТ имени Чехова. Вознесенская также известна по таким кинокартинам, как «Майор Вихрь», «Гараж», «Вокзал для двоих» и «Авария — дочь мента».