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Мировой экономике предсказали коллапс из-за пандемии COVID-19

«Известия»: аналитики ВЭФ предсказали коллапс экономики из-за COVID-19 и новых штаммов

Фото: Pixabay

Аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ) предсказали, что последствия пандемии коронавируса и появление новых штаммов могут буквально привести к коллапсу мировой экономики. Об этом пишут «Известия».

Эксперты опросили более 12 тысяч респондентов из 124 государств. В результате они выделили проблемы ближайшей перспективы и те, которых придется опасаться в дальнейшем. Они все связаны с последствиями пандемии COVID-19.

«Вакцинация и ускоренная цифровизация позволили одним странам уже встать на путь быстрого посткризисного восстановления, тогда как другие до сих пор разгребают самые худшие последствия», — отметили эксперты, напомнив, что половина населения планеты по-прежнему не привита.

Они считают, что восстановление экономики неравномерным. Так, уже сейчас мир разделился на победителей и проигравших, что может привести к новым проблемам — рост стоимости энергоресурсов, новый виток логистического кризиса и всплеск инфляции.

По оценкам ВЭФ, это реальная угроза для 97 стран, в том числе 16 экономик G20. А следствием станет дальнейшее увеличение числа беженцев.

Ранее на этой неделе Всемирный банк (ВБ) представил доклад «Перспективы мировой экономики», в котором также дал прогноз роста ВВП России в ближайшие два года. Если по 2022 году он совпадает с Credit Suisse, то в следующем, уверены эксперты ВБ, рост российской экономики упадет до 1,8 процента. Что касается глобального роста, то он составит 4,1 процента в 2022 году и 3,2 процента — в 2023-м.

Марина Совина
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