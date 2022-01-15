Пушков высмеял желание Зеленского «попасть в высшую лигу» и поговорить с Путиным

Член Совета Федерации Алексей Пушков высмеял президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот активно пытается добиться трехсторонних переговоров с лидерами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом при том, что никто кроме него самого этого саммита не желает. Об этом сенатор написал в своем Telegram.

«Зеленский все пытается попасть в высшую лигу, к которой не принадлежит. Такие переговоры не нужны никому, кроме него самого, а этого недостаточно», — отметил Пушков.

Кроме того, по его мнению инициативы Зеленского являются совершенно пустыми и совершаются в качестве его очередного самопиара. Он добавил, что в понимании западных стран Украина является не самостоятельным субъектом, а лишь ее придатком, что никак не может понять украинский президент.

Ранее заслуженный юрист Украины, экс-министр юстиции Елена Лукаш назвала главу государства Владимира Зеленского «неадекватным занимаемой должности», а также описала все ошибки его президентства. По ее словам, президент точно не намерен снижать уровень напряженности в стране, более того, она уверена, что тот собирается устроить какую-либо очередную провокацию для привлечения к себе внимания.