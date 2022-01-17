Доктор Мясников предупредил об опасности крещенских купаний три группы россиян

Врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с «Лентой.ру» предупредил об опасности крещенских купаний три группы россиян. В частности, доктор посоветовал отказаться от традиции нетренированным и пожилым людям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

«К коронавирусу крещенские купания никакого отношения абсолютно не имеют, но вы же понимаете, что лезть в холодную воду неподготовленному человеку — это достаточно серьезное испытание», — заметил Мясников, добавив, что особенно не рекомендовал бы участвовать в купаниях пожилым людям, которые предварительно не тренировались.

В то же время телеведущий подчеркнул, что и молодым людям следует соблюдать меры предосторожности. «Надо быть, во-первых, трезвым. Во-вторых, это, конечно, определенная доля безрассудства, потому что к этому надо готовиться. Надо было хотя бы начинать обливаться водой, ходить босиком по снегу — [это нужно было делать] хотя бы за месяц-за два [до крещенских купаний]», — пояснил он.

Врач отметил, что есть и другие группы граждан, которым не стоит окунаться в ледяную прорубь. «Я бы просто категорически не рекомендовал это делать людям с сердечными заболеваниями, неконтролируемой гипертонией, людям с хроническими обструктивными заболеваниями легких, с диабетом — в общем, достаточно большой группе лиц с хроническими заболеваниями», — сказал медик.

Резюмируя сказанное, Мясников отметил, что крещенские купания могут помочь не всем. «Вы что думаете, вы будете курить, драться, ругаться, предавать, обманывать, а потом окунетесь в холодной воде и все спишется? Не спишется. Поэтому у нас это все как-то нелогично», — заключил доктор.

Ранее в Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовали россиянам в этом году отказаться от крещенских купаний из-за пандемии коронавируса. Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал верующих к максимальной осторожности.