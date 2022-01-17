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Раскрыты изменения к законопроекту о ковид-сертификатах

Ъ раскрыл подготовленные Кабмином поправки к закону о ковид-сертификатах

Кабмин предоставит возможность посещать общественные места тем, у кого нет ковид-сертификатов, по результатам ПЦР-тестов. О подготовленных Кабмином поправках к законопроекту о ковид-сертификатах сообщает «Ъ».

Кроме того, правительство предложило Минздраву устанавливать сроки действия сертификата для имеющих медотвод от вакцинации. Еще одна поправка гласит, что военнослужащие и приравненные к ним категории населения получат сертификаты с соблюдением особых требований по защите их персональных данных.

Сенаторы от ЕР Инна Святенко и Анатолий Выборный внесли три поправки, которые позволят городам федерального значения устанавливать правила реализации закона о ковид-сертификатах и в части оказания услуг, и с точки зрения сроков действия ограничений.

КПРФ также внесла поправку, разрешающую посещение общественных мест при наличии отрицательного ПЦР-теста, а также выступила за увеличение компенсации в случае осложнений после вакцинации.

Поправку также подготовили в Госсобрании Башкирии, предложив включить в перечень объектов, куда можно попасть без QR-кода, медицинские организации. «Право граждан на медицинскую помощь гарантировано Конституцией, пациенту не может быть отказано ни в плановой, ни тем более в экстренной помощи на основании того, что он не сделал прививку»,— сказано в сообщении.

Марина Совина
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