Возвращение Порошенко в Киев объяснили сговором

Настоящая причина возвращения экс-президента Украины Петра Порошенко в Киев заключается в его сговоре с политтехнологами действующего главы государства Владимира Зеленского, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он предположил, что данная операция проводится под покровительством США.

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко удалось проигнорировать вызов в суд и пройти паспортный контроль без вручения повестки. Об этом он сам рассказал журналистам, пообещав наказать действующие украинские власти.

Хорошее будущее для Порошенко

«Порошенко на Украине ждет очень хорошее будущее. Если Украина сохранится в нынешнем виде, то есть останется под оккупационным режимом США, то дальше мы увидим, что приезд Порошенко — специально разыгранное шоу политтехнологов бывшего и нынешнего президентов при поддержке американцев. Их план состоит в том, чтобы вывести во второй тур выборов Зеленского и Порошенко, что оказывается сейчас вполне реалистичным вариантом», — считает Марков.

По его мнению, ни о каком реальном аресте экс-главы государства речь не идет, поскольку это противоречит интересам США.

Представители Государственного бюро расследований Украины рассказали, почему Порошенко удалось отказаться от повестки в суд. «Сила — это последнее, что будет применяться в этом процессе», — сообщили силовики. Сам политик объяснил события в аэропорту тем, что правоохранители просто «испугались» его сторонников.