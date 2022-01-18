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Порошенко заподозрили в попытках отобрать статус лидера оппозиции

Политолог Сазонов: экс-президент Порошенко отобрать статус лидера оппозиции у Медведчука

Фото: Globallookpress.com

Политолог Кирилл Сазонов в эфире телеканала «НАШ» выразил свои подозрения относительно попыток экс-президента Украины Петра Порошенко отобрать статус лидера оппозиции у главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Он отметил, что в настоящее время в стране политики, которые готовятся к следующим президентским выборам, предпринимают активные действия, подготавливая избирателей сделать выбор в их пользу. При этом он подчеркнул, что постоянно держать граждан в напряжении благодаря неким показным скандалам нельзя, поскольку народ от них устает. Однако, как считает эксперт, Порошенко старательно перетягивает на себя одеяло в вопросе, кто же на Украине является главным оппозиционером.

«Видимо, Порошенко очень активно борется за статус лидера оппозиции. Потому что получается странная ситуация. Лидером оппозиции он называет себя, а под домашним арестом Медведчук, хотя уголовное дело общее. Тогда Медведчук лидер оппозиции, и Порошенко хочет эти лавры на себя перетянуть», — заявил Сазонов.

Ранее стало известно, что Печерский районный суд Киева решил перенести избрание меры пресечения Петру Порошенко, обвиняемого в государственной измене. Заседание суда перенесли на 19 января.

Марина Совина
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