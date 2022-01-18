Россияне назвали лучшую валюту для хранения сбережений

Хранить сбережения или их часть стоит в долларах, убеждены 46 процентов россиян. Евро в качестве лучшей валюты для этих целей назвали 44 процента, а рубль — 41 процент. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

При этом оставлять накопления в отечественной валюте считает допустимым минимальное с 2014 года количество россиян. В качестве лучшей валюты для сбережений его выбрало минимальное с 2007 года число опрошенных.

Однако чем старше опрошенные, тем больше они доверяют рублю и меньше доллару. Мужчины и женщины в равной мере отдают предпочтение отечественной и американской валюте, евро в качестве средства для хранения накоплений женщины называли реже. Сторонников зарубежных валют больше всего среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. В целом же американскую валюту считают лучшим средством для сбережений больше россиян, чем когда-либо.

Ранее инвестиционный стратег ВТБ «Мои Инвестиции» Алексей Михеев предсказал доллару падение до 68 рублей, это произойдет до конца 2022 года, несмотря на то, что год начался сложно для российской валюты.