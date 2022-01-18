Доллару предсказали падение до 68 рублей

Инвестиционный стратег ВТБ «Мои Инвестиции» Алексей Михеев предсказал доллару падение до 68 рублей, это произойдет до конца 2022 года, несмотря на то, что год начался сложно для российской валюты. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Отметку 70 при благоприятном стечении обстоятельств можно будет увидеть в ближайшие 4 месяца», — указал эксперт. Он добавил, что на международном рынке доллар США ослабевает по отношению к основным мировым валютам, это должно поддержать курс рубля.

Михеев пояснил, что рост цен на энергоносители и сырье, которые составляют основную часть экспорта России, обеспечивает приток валютной выручки в государство. Профицит счета текущих операций в стране в третьем квартале 2021 года составил рекордные с четвертым кварталом 2018 года 36,9 миллиарда долларов.

Кроме того, реальная процентная ставка благодаря высокой ставке Центробанка одна из самых высоких в мире, поэтому вероятен крупный приток капитала в облигации федерального займа в момент завершения цикла повышения ключевой ставки со стороны нерезидентов, добавил инвестиционный стратег.

Михеев отметил, что ситуация для рубля благоприятна и с точки зрения макроэкономики. Тем не менее, ключевую роль для российской валюты играет геополитика, поэтому основным условием для роста является снижение градуса напряженности.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин сообщил, что российский рынок акций и рубль теряют позиции в начале 2022 года, однако отечественная валюта еще может укрепиться. По словам Брагина, если инвесторы заинтересуются показателем платежного баланса Еврозоны и европейскими активами, это «пагубно скажется на долларе». Он добавил, что в таком случае курс доллара может опуститься до 72 рублей.

