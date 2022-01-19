Малышева развеяла популярные мифы о похудении

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» развеяла популярные мифы о похудении. Выпуск, в котором о распространенных заблуждениях, связанных с потерей лишнего веса, также высказались ее соведущие Дмитрий Шубин, Герман Гандельман и Андрей Продеус доступен на сайте Первого канала.

Врачи опровергли мнение о том, что для снижения веса необходимо полностью исключить жирную пищу. «Во-первых, жир в вашей еде должен присутствовать просто по физиологическим канонам. Без жира наш организм работает намного хуже», — объяснил Шубин. Более того, он предупредил, что в случае исключения жира из рациона можно поправиться. «Вы начнете замещать этот недостающий объем углеводами», — пояснил врач. При этом Малышева добавила, что для похудения нужно сокращать потребление углеводов, а не убирать жиры.

Доктора также развеяли миф о том, что некоторые не могут похудеть из-за «широкой кости». «Наши кости весят примерно 10 процентов от нашего веса. И они остаются такими же, когда вы набираете 30, 40 и 50 килограммов», — объяснил Гандельман.

Заблуждением специалисты также назвали и мнение о том, что исключение завтрака из рациона поможет снизить вес. «Показано, что люди, которые пропускают завтрак, имеют тенденцию переедать на обед и на ужин и получают в результате большее количество калорий. Это не способствует их нормальному весу», — отметил Продеус. Малышева также подчеркнула, что, когда человек не ест, уровень глюкозы в организме падает, из-за чего впоследствии повышается аппетит.

Ранее Малышева и Гандельман в эфире передачи назвали неочевидный признак, который указывает на инфаркт миокарда. По словам докторов, симптомом сердечного заболевания может быть боль в животе. Специалисты отметили, что именно по этой причине терапевты рекомендуют пациентам в первую очередь обследовать сердце.