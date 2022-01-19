Использование установки разминирования «Метеорит» показали на видео

На полигоне под Воронежем инженерные подразделения Западного военного округа (ЗВО) отработали штурм населенного пункта — военные применили реактивную установку разминирования. Минобороны России опубликовало видео с использованием УР-77 «Метеорит», пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Занятия прошли в построенной для проведения учений деревне. В населенном пункте находится мост, глубокий ров и другие препятствия, которые позволяет преодолеть инженерная техника. По легенде учений, дорога заминирована, а деревню занял противник.

Военные использовали УР-77 «Метеорит» для зачистки населенного пункта. Установка запустила снаряды разминирования, которые поразили укрепления условного противника. Также саперы проложили мост для прохода основных сил.

Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит» создана на шасси самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика». Она может перевозить два заряда разминирования с дальностью до 500 метров. Заряд способен сделать проход в минном поле шириной шесть метров.

В сентябре 2021 года в оборонном ведомстве сообщили об использовании боевых роботов на совместных стратегических учениях «Запад-2021». Роботизированные комплексы разминирования «Уран-6» задействовали для проделывания проходов в минных полях.