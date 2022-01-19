Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Порошенко прибыл в Печерский суд и сразу подал жалобу

Бывший президент Украины прибыл в Печерский суд в Киеве и обжаловал арест имущества

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в суд. Тем временем на улице продолжается потасовка его сторонников с силовиками. Прямую трансляцию из зала суда ведет телеканал «Прямой» на Youtube.

Порошенко приехал к заседанию вовремя и сразу прошел в здание Печерского суда в Киеве сквозь толпу своих сторонников. Когда он скрылся за дверями, недалеко от места суда начался митинг в его поддержку. Среди собравшихся людей заметили журналиста Виталия Гайдукевича и народного депутата, главу партии «Голос» Киру Рудик.

Адвокаты Порошенко обжаловали решение об аресте его имущества, которое суд принял накануне. После этого слово взял сам политик. «Украинская власть вместо того, чтобы бороться с Путиным, борется с оппозицией», — заявил Порошенко, в очередной раз утверждая, что процесс против него — политический.

Это второе заседание суда по делу о государственной измене Петра Порошенко. Состав преступления, по мнению стороны обвинения, заключается в организации политиком поставок угля на Украину из самопровозглашенных республик Донбасса.

Решение о мере пресечения должны вынести с минуты на минуту, сам Порошенко не верит в возможность ареста.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Курс рубля взлетел
Трудовых мигрантов назвали ядом для российской экономики
Порошенко заявил о намерении продолжать политическую карьеру
Популярный комик пожаловался на невозможность позвать Гузееву на интервью
Банкам дадут доступ к запрещенной в России информации
Порошенко спел в зале суда
Россиянин убил трехлетнего ребенка и его мать на Новый год
Вирусолог объяснил данные о 16-кратном риске повторного заражения омикроном
Стилисты назвали самые модные прически 2022 года
Бывший президент США задумал построить тысячи роскошных домов в Майами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter