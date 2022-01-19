Порошенко прибыл в Печерский суд и сразу подал жалобу

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл в суд. Тем временем на улице продолжается потасовка его сторонников с силовиками. Прямую трансляцию из зала суда ведет телеканал «Прямой» на Youtube.

Порошенко приехал к заседанию вовремя и сразу прошел в здание Печерского суда в Киеве сквозь толпу своих сторонников. Когда он скрылся за дверями, недалеко от места суда начался митинг в его поддержку. Среди собравшихся людей заметили журналиста Виталия Гайдукевича и народного депутата, главу партии «Голос» Киру Рудик.

Адвокаты Порошенко обжаловали решение об аресте его имущества, которое суд принял накануне. После этого слово взял сам политик. «Украинская власть вместо того, чтобы бороться с Путиным, борется с оппозицией», — заявил Порошенко, в очередной раз утверждая, что процесс против него — политический.

Это второе заседание суда по делу о государственной измене Петра Порошенко. Состав преступления, по мнению стороны обвинения, заключается в организации политиком поставок угля на Украину из самопровозглашенных республик Донбасса.

Решение о мере пресечения должны вынести с минуты на минуту, сам Порошенко не верит в возможность ареста.