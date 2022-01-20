Бывшего заместителя главного следователя Хакасии задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали экс-замглавы Следственного комитета России (СКР) по Хакасии Вячеслава Павина. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, задержание не связано с работой Павина в СКР. Уголовное дело в отношении мужчины пока не возбудили. Бывшего заместителя главного следователя задержали в ночь на 20 января.

28 ноября сообщалось, что бывший замглавы администрации Керчи Сергей Органов был задержан по подозрению в получении взяток. По версии следствия, Органов на системной основе получал взятки за бездействие при приемке выполненных подрядчиками строительных работ.