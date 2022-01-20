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Появилось видео поимки находившегося в розыске за убийство российского блогера

МВД показало видео задержания жителя Кубани, объявленного в розыск за убийства и разбой
Начало событий в новости Российского блогера задержали в сауне по делу об убийстве и краже

МВД подтвердило задержание ранее судимого жителя Краснодарского края, объявленного в розыск по подозрению в убийстве, разбое и нападении на полицейских. Ведомство показало оперативное видео.

На кадрах силовики спрашивают у лежащего на полу мужчины, знает ли он за что задержан. Полиция также показала записи с камер видеонаблюдения, на которых подозреваемый совершает хищение ценностей.

Ранее 20 января сообщалось о поимке 44-летнего российского блогера Алексея Щетинина, известного своими публикациями в соцсети TikTok. Полицейские нашли его в краснодарской сауне.

На протяжении нескольких лет задержанный промышлял кражами из магазинов, частных домов и квартир на территории Краснодарского края. При совершении преступлений он соблюдал меры конспирации, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, мужчина также подозревается в убийстве хозяина дома в станице Ахтанизовской во время разбойного нападения в декабре 2020 года, а через несколько месяцев он ранил полицейских, которые остановили его в Анапе для проверки документов.

Любовь Ширижик
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