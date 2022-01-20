На Украине не работают институты государственного управления, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила на брифинге, трансляция которого доступна в Facebook.

Захарова усомнилась в существовании Украины как государства, заявив, что управление в стране утрачено. «Территория есть, народ есть, а институтов управления нет. И даже если они таковыми называются, они ничего сделать не могут», — сказала она.

Ранее об отсутствии государства на Украине заявил бывший президент Грузии, глава исполкома украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили. По его словам, справедливое государство вытеснили чиновники, у каждой группы которых есть свой «начальник».