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Захарова усомнилась в существовании Украины как государства

Мария Захарова: на Украине утрачено управление государством

Фото: Globallookpress.com

На Украине не работают институты государственного управления, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она заявила на брифинге, трансляция которого доступна в Facebook.

Захарова усомнилась в существовании Украины как государства, заявив, что управление в стране утрачено. «Территория есть, народ есть, а институтов управления нет. И даже если они таковыми называются, они ничего сделать не могут», — сказала она.

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Алиса Реброва
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