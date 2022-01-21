Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Новой солисткой Artik &amp; Asti стала участница телешоу «Голос»

Российская певица Севиль Велиева стала солисткой Artik & Asti и выпустила новый трек

Фото: @sevilofficial_

Российская певица Севиль Велиева, участница третьего сезона музыкального телешоу «Голос», стала новой солисткой группы Artik & Asti. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте коллектива.

Известно, что артистка уже выпустила первый трек в составе поп-дуэта. «Я ничего не сжигаю, не испепеляю. Я привык созидать, поэтому я несу историю дальше. Как она будет развиваться, знает только бог, но я буду продолжать делать то, что делал всю свою сознательную жизнь — музыку», — написал в публикации второй участник Artik & Asti Артем Умрихин.

Материалы по теме:
Лучшие альбомы 2021 года: 15 самых ярких достижений в музыке от панка до хип-хопа
Лучшие альбомы 2021 года:15 самых ярких достижений в музыке от панка до хип-хопа
23 декабря
Главные альбомы 2022 года: 16 самых ожидаемых музыкальных релизов от Guns N' Roses и Grimes до русского рэпа
Главные альбомы 2022 года:16 самых ожидаемых музыкальных релизов от Guns N' Roses и Grimes до русского рэпа
8 января

Фанаты Велиевой поддержали певицу и поздравили ее в сторис. «Мой родной человек, я нереально горжусь тобой, Севиль. Встречайте новую солистку Artik & Asti», «Наша девочка. Как долго мы этого ждали», «Моя милая, я поздравляю тебя», — написали фанаты.

О том, что солистка Анна Дзюба покинула Artik & Asti, стало известно в ноябре 2021 года. Тогда она не стала комментировать свое решение об уходе, но ее коллега по коллективу отметил, что «теперь у каждого будет своя дорога, а группа продолжит двигаться вперед, но уже в новом составе».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
В России выявили 49 513 случаев коронавируса
Российский инфекционист предрек становление COVID-19 сезонным ОРВИ
Участникам фотосессии с полуголой девушкой у мечети предъявили обвинение
В Женеве начались переговоры представителей России и США
Застрявшая в гостях у мужчины девушка решила выйти за него замуж
Сын Куравлева рассказал об изменении состояния госпитализированного отца
В МИД уличили НАТО в бесцеремонном давлении на Швецию и Финляндию
Рябков назвал срок ответа США на предложения России по гарантиям безопасности
Российский блогер-карлик Хасбик появился в рекламе KFC
В МИД прокомментировали возможность участия США в «нормандском формате»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter