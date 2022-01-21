Российская певица Севиль Велиева, участница третьего сезона музыкального телешоу «Голос», стала новой солисткой группы Artik & Asti. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте коллектива.

Известно, что артистка уже выпустила первый трек в составе поп-дуэта. «Я ничего не сжигаю, не испепеляю. Я привык созидать, поэтому я несу историю дальше. Как она будет развиваться, знает только бог, но я буду продолжать делать то, что делал всю свою сознательную жизнь — музыку», — написал в публикации второй участник Artik & Asti Артем Умрихин.

Фанаты Велиевой поддержали певицу и поздравили ее в сторис. «Мой родной человек, я нереально горжусь тобой, Севиль. Встречайте новую солистку Artik & Asti», «Наша девочка. Как долго мы этого ждали», «Моя милая, я поздравляю тебя», — написали фанаты.

О том, что солистка Анна Дзюба покинула Artik & Asti, стало известно в ноябре 2021 года. Тогда она не стала комментировать свое решение об уходе, но ее коллега по коллективу отметил, что «теперь у каждого будет своя дорога, а группа продолжит двигаться вперед, но уже в новом составе».