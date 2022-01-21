Сбер Управление Активами подвел итоги 2021 года

По итогам 2021 года среди ПИФов Сбер Управление Активами наибольшую доходность принесли фонды добывающей отрасли и широкого рынка за счет нефтяных компаний, показав доходность более 25 процентов. Рост рынка акций привлекал инвесторов, которые наращивали свои вложения в ПИФы акций на протяжении всего года. В то же время они не отказывались полностью от облигаций, предпочитая смешанные фонды, а в конце года резко усилили свой интерес к долговому рынку.

По итогам года сразу два ПИФа Сбер Управление Активами вошли в топ-10 рейтинга фондов InvestFunds по доходности с объемом СЧА более одного миллиарда рублей.

В частности, «Сбер — Природные ресурсы» продемонстрировал доходность 29,43 процента годовых и вошел в пятерку самых доходных ПИФов России. Этому способствовали высокие цены на нефть и, соответственно, рост акций сырьевых компаний, составляющих основу фонда.

Биржевой ПИФ S&P 500, в который входят крупнейшие компании США из одноименного индекса, вырос на 27,99 процента. Индекс S&P 500 продолжает показывать высокую доходность на протяжении нескольких лет.

Сбер Управление Активами на протяжении четырёх лет удерживает лидерство по объему средств в управлении. Так, в 2021 году сразу шесть ПИФов Сбер Управление Активами вошли в топ-10 фондов по привлечению средств согласно рейтингу InvestFunds.

Основным драйвером роста рынка коллективных инвестиций уже не первый год выступают розничные инвесторы. Они используют диверсифицированный подход при вложении своих средств. Так, в фонд смешанных инвестиций «Сбалансированный» (вкладывают одновременно и в акции, и в облигации) было вложено 25,6 миллиарда рублей в прошлом году. Фонд занимает второе место среди российских ПИФов по привлеченным средствам у пайщиков. Популярность и востребованность фонда свидетельствует о том, что говорить об уходе пайщиков из облигационных фондов преждевременно, хотя переток и расширение активов розничных инвесторов в фондах акций на фоне роста ключевой ставки и роста рынка акций действительно наблюдался.

В фонд «Добрыня Никитич» инвесторы вложили 19,2 миллиарда рублей, в биржевой фонд «Индекс Мосбиржи» — 12,9 миллиарда рублей. В состав этих ПИФов входят акции крупнейших российских компаний, которые всегда востребованы на фондовом рынке и имеют высокий потенциал роста, что привлекает пайщиков. Исключением не стал и фонд «Сбер — Природные ресурсы», вложения в который выросли на 11,9 миллиарда рублей из-за высоких цен на нефть и хороших дивидендов.

На долговом рынке наилучший результат показывали облигации компаний, которые входят во второй и третий эшелоны, такие как ПИК, АФК «Система», ЛСР (2-й эшелон) и «Брусника», «СофтЛайн», «Евроторг» (3-й эшелон). Так, в ПИФ «Сбер — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций» было привлечено 13,1 миллиарда рублей. Валютные облигации пользовались чуть меньшим спросом, однако в декабре интерес инвесторов к ним снова вырос. По итогам года в фонд «Сбер — Долларовые облигации» они вложили 12,4 миллиарда рублей.

По словам Евгения Зайцева, генерального директора Сбер Управление Активами, в 2021 году рынок коллективных инвестиций продолжил расти, достигнув, по нашим оценкам, 2,2 триллиона рублей. Такой рост, отметил он, был обеспечен как притоком новых денег от частных инвесторов, так и приростом уже вложенных ими средств за счет грамотной работы управляющих. «Не менее важно, что рынок доверительного управления развивается не только в количественном отношении, но и в качественном. Он интегрирует лучшие практики и самые передовые технологии, делая инвестиции и фондовый рынок все доступнее. Купить или продать ПИФ теперь не сложнее, чем вызвать такси или заказать пиццу, что дает инвесторам возможность гибко и оперативно реагировать на движения рынка. В частности, дает возможность использовать снижение рынка в начале года для формирования долгосрочных инвестиционных позиций в портфеле, ведь как показывает практика, самую большую доходность можно получить как раз в периоды повышенной волатильности», — добавил Евгений Зайцев.

В тексте приведены официальные данные рейтинга InvestFunds по доходности и привлечениям открытых и биржевых ПИФов стоимостью чистых активов от одного миллиарда рублей за период с 1 января по 31 декабря 2021 года.

