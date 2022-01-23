Россиянин разбил голову шестимесячному сыну о ступени в подъезде

Житель Белогорска Амурской области разбил голову шестимесячному сыну о ступени в подъезде дома, ребенка экстренно госпитализировали с черепно-мозговой травмой, однако спасти его не удалось. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 23 января. Россиянин рассказал, что ребенок мешал ему спать, он вынес его в подъезд, где укачивал, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж.

Мальчик продолжал плакать, и это привело жителя Белогорска в ярость. 32-летний мужчина уронил маленького сына на пол, в результате тот ударился головой. Затем россиянин поднялся в квартиру и рассказал супруге о случившемся. Женщина незамедлительно вызвала бригаду медиков. Ребенка сразу же доставили в больницу, однако это не спасло ему жизнь.

Отца мальчика поместили в изолятор временного содержания. Заведено дело по пункту «в» части 2 стать 105 УК («Убийство малолетнего»).

Ранее житель Амурской области остался один с полуторамесячным сыном и убил его ударом об пол во время купания из-за того, что разозлился на жену. Россиянин просил вернуться и помочь ему с купанием младенца, но та ответила отказом.Мужчина разозлился и с силой швырнул ребенка на кафельный пол «с целью "выплеснуть" свои эмоции к его матери», после чего отнес его в комнату, где ударил еще несколько раз. Затем он успокоил младенца и уложил его спать, однако утром обнаружил, что ребенок мертв.