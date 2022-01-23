Названы сроки начала испытаний белорусской вакцины от коронавируса

Первый заместитель министра здравоохранения Белоруссии Елена Кроткова в эфире телеканала ОНТ назвала сроки начала испытаний белорусской вакцины от коронавируса.

«Что касается научных изысканий, то к лету планируются доклинические испытания, и уже производственный выпуск — к сентябрю 2023 года», — указала замглавы Минздрава республики.

Короткова отметила, что лабораторный образец вакцины от COVID-19 уже получен, подтверждено, что препарат повышает клеточный и гуморальный иммунитет. Испытания на животных показали, что он не обладает токсическим действием.

В настоящее время разрабатывается лабораторный регламент, методика получения и подготовка к массовому производству, добавила замминистра. Параллельно ведется строительство завода в Витебском районе.

Короткова добавила, что в настоящее время в Белоруссии активно распространяется омикрон-штамм коронавируса. По данным эпидемиологов, среди циркулирующих по Минску штаммов эта разновидность занимает 50 процентов, также присутствуют дельта и грипп.

Ранее Минздрав республики сообщил, что более половины белорусских граждан получили первый компонент вакцины от коронавируса. Число привитых первой дозой вакцины от COVID-19 белорусов превысило 4,776 миллиона — 51,1 процента от всего населения страны. Обе дозы препарата получили 3,65 миллиона человек — около 39 процентов граждан.

