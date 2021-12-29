Белоруссия отчиталась о вакцинации половины своих граждан

Более половины граждан Белоруссии получили первый компонент вакцины от коронавируса. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале министерства здравоохранения страны.

По данным ведомства, к среде, 29 декабря число привитых первой дозой вакцины от COVID-19 белорусов превысило 4,776 миллиона — 51,1 процента от всего населения страны. Обе дозы препарата получили 3,65 миллиона человек — около 39 процентов граждан.

«Одну дозу вакцины получили уже более 430 подростков 12-17 лет», — отчитались в Минздраве. Всего в республике с начала пандемии было зафиксировано более 695 тысяч случаев заражения инфекцией, скончались от COVID-19 более 5,5 тысячи человек.

29 декабря стало известно, что на территории Белоруссии впервые выявили случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Речь идет о четырех гражданах, которые вернулись из-за рубежа. Заболевание протекает у них в легкой форме.