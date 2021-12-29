В Белоруссии выявили новый штамм коронавируса

В Белоруссии впервые были зафиксированы заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения республики, передает БЕЛТА.

Отмечается, что новый вариант COVID-19 был выявлен у четырех человек. У всех пациентов наблюдается легкое течение заболевания.

В Минздраве республики также сообщили, что за прошедшие сутки на территории страны были выполнены 27 593 теста на коронавирус и зарегистрированы 1493 случая заражения инфекцией.

18 декабря сообщалось, что на Украине было выявлено первое заражение омикрон-штаммом COVID-19. По словам министра здравоохранения республики Виктора Ляшко, вирус был обнаружен у гражданина, который вернулся в Киев из ОАЭ.

