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В США отказались от компромисса в вопросе политики открытых дверей НАТО

Блинкен заявил, что США не пойдут на компромисс в вопросе политики открытых дверей НАТО

Фото: Alex Brandon / Reuters

Вашингтон в ответах России по проблемам безопасности отказываются идти на компромисс по вопросу политики открытых дверей в НАТО, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом в воскресенье, 23 января, сообщает ТАСС.

Блинкен подчеркнул, что он ясно дал понять главе МИД России Сергею Лаврову, что есть определенные базовые принципы, по которым Вашингтон не допустит компромисса. В качестве примера он привел право стран решать, с кем и в какие альянсы они хотят вступать.

В то же время, по словам госсекретаря, США и Россия могут найти точки соприкосновения в таких областях европейской безопасности, как «контроль над вооружениями, обеспечение прозрачности, снижение рисков, размещение ракетных систем».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что участники Североатлантического альянса подтвердили политику открытых дверей НАТО и намерение защищать друг друга в случае вооруженного конфликта.

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Евгения Куликова
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