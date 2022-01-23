Блинкен пообещал говорить «нет» России на переговорах

Вашингтон вместе с партнерами надеется решить существующие в отношениях с Россией проблемы дипломатическим путем, но готов говорить «нет» Москве при необходимости на переговорах, заявил Энтони Блинкен телеканалу CNN, сообщает пресс-служба Госдепартамента.

По словам главы Госдепа, США наращивают оборону, укрепляют «средства сдерживания». По его словам, все это делается для предупреждения России о последствиях в случае «нападения» на Украину. «Даже вступая в дипломатические отношения и диалог, что является моей работой, не менее важно не убирать слово "нет" из своего лексикона», — пообещал дипломат.

Блинкен допустил, что некоторые вопросы по безопасности в Европе США и Россия могли бы решить так, что было бы выгодно для всех сторон.

Запад на протяжении нескольких месяцев обвиняет Москву в подготовке «атаки» на Украину. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия сосредоточила на границе около 127 тысяч военных. По его мнению, такая численность войск «не критична» для Украины, а все предполагаемые перемещения российской армии оказывают лишь «положительный эффект», объединяя демократические страны в поддержке Киева против «агрессии Кремля».

При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается нападать на другие государства.

