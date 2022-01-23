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Боррель осудил побивших стекла в его офисе в Брюсселе протестующих

Глава евродипломатии Боррель строго осудил погромы в Брюсселе на акциях протеста

Фото: @JosepBorrellF

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на своей странице в Twitter строго осудил погромы, произошедшие в Брюсселе на акциях протеста против коронавирусных мер, в том числе побитые стекла в его офисе в столице Бельгии.

«Строго осуждаю бессмысленное разрушение и насилие на манифестации в Брюсселе, в том числе против нашего здания внешнеполитической службы», — подчеркнул глава евродипломатии.

Боррель также поблагодарил брюссельскую и федеральную полицию за их действия во время демонстраций.

На улицах Брюсселя прошли акции протеста против антиковидных мер. Произошли столкновения между демонстрантами и полицейскими. Сообщалось, что в Европейском квартале бельгийской столицы применили водометы и слезоточивый газ. По словам стражей порядка, были задержаны до десяти человек.

23 января протестующие призвали к отставке правительства за нарушение конституции. Они озвучили петицию с таким требованием в Парке Пятидесятилетия на митинге, которым завершился марш за свободу.

Марина Совина
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