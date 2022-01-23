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Врач предупредила об опасности популярного средства от давления

Терапевт Треско: используемый для снижения давления настой из шишек опасен для здоровья

Фото: Pixabay

Врач-терапевт Елена Треско в беседе с Пятым каналом предупредила об опасности популярного средства от давления.

По ее словам, народный рецепт настоя из шишек, луковой шелухи и боярышника, который используется для снижения артериального давления, может негативно повлиять на здоровье.

«Есть данные, что настой шишек может усилить кровообращение, и это вызовет повреждение сосудистой стенки, а если давление очень высокое, мы можем спровоцировать геморрагический инсульт. В таком случает этот сомнительный народный рецепт принесет больше вреда, чем пользы», — сказала она.

Специалист добавила, что некоторые растения обладают свойством поддерживать сосуды в тонусе. Кроме того, они могут обеспечивать седативный эффект, при этом в совокупности это должно улучшить общее состояние и снизить артериальное давление.

Ранее диетолог-нутрициолог Лера Лавски заявила, что регулярное употребление шпината благотворно влияет на организм человека. Специалист назвала шпинат кладезем полезных веществ, а также идеальным продуктом для нормализации кровяного давления.

Марина Совина
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