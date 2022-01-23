Умерла актриса из сериала «Четыре танкиста и собака»

Польская актриса кино, ТВ и кабаре Барбара Краффтувна умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщает Interia Fiml.

Информацию подтвердили в национальной актерской ассоциации, не раскрыв причину смерти. Артистка известна российскому зрителю по роли Гонораты из сериала «Четыре танкиста и собака».

Краффтувна родилась 5 декабря 1928 года в Варшаве. В юности обучалась танцам и пантомиме, в 1946 году дебютировала на сцене, а в 1953-м — в кино. На счету актрисы роли в кинокартинах «Дело, которое надо уладить», «Дождливый июль», «Пиковый валет», «Сегодня ночью погибнет город» и «Беспокойный постоялец».

18 января скончалась российская актриса кино, театра и телевидения Екатерина Сибирякова. Артистка, известная по сериалу «Петербургские тайны», умерла в возрасте 49 лет. Причина смерти также не раскрывалась.