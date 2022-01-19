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Умерла актриса из «Петербургских тайн» Екатерина Сибирякова

Российская актриса театра и кино Екатерина Сибирякова скончалась в возрасте 49 лет
Екатерина Сибирякова

Екатерина Сибирякова. Фото: @teatrpushkin

Умерла российская актриса кино, театра и телевидения Екатерина Сибирякова. Сообщение об этом появилось на сайте Московского театра имени Пушкина, в котором артистка прослужила почти тридцать лет.

Артистка, известная по сериалу «Петербургские тайны», скончалась в возрасте 49 лет во вторник, 18 января. Причина смерти не раскрывается.

Екатерина Сибирякова родилась 1 октября 1972 года. Она окончила Школу-студию МХАТ в 1993-м и позже была принята в труппу театра имени Пушкина. Дебют Сибиряковой состоялся в спектакле «Черный монах». Актриса играла в таких постановках, как «Дубровский», «Саранча», «Бесприданница», «Антигон». Широкому зрителю Сибирякова была известна по мелодраме «Любовь по заказу», «Петербургские тайны», «Закон и порядок» и другим отечественным телесериалам.

Ранее сообщалось о смерти российского актера Анатолия Басина. Он скончался в возрасте 72 лет.

Сергей Равин
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