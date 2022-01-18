Умер актер из «Солдат» и «Моей прекрасной няни» Анатолий Басин

Умер российский актер театра, кино и телевидения Анатолий Басин. Об этом сообщается на сайте Иркутского драматического театра имени Охлопкова, где Басин служил на протяжении 27 лет.

Мужчина скончался в понедельник, 17 января, в возрасте 72 лет. О причинах смерти артиста не говорится.

Анатолий Басин родился 23 июля 1949 года. В 1971 году он окончил Иркутское театральное училище, в 1979-м был принят в труппу театра имени Охлопкова. На счету актера также множество ролей в фильмах и сериалах, среди которых «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Закон и порядок», «Диверсант. Конец войны», «Таксистка», «Юнкера», «Кармелита». В 1993 году Басину было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Ранее в январе текущего года сообщалось о смерти звезды сериалов «Кухня» и «Медиум» Ивана Рудакова. Российский актер скончался на 44-м году жизни.