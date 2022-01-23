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В ЕК назвали причину высоких цен на газ

ЕК: геополитическая напряженность является одной из причин высоких цен на газ

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон назвала геополитическую напряженность одной из причин высоких цен на газ. Об этом сообщает «Интерфакс»

По ее словам, нынешний период чрезвычайно важен для энергетического сектора в Евросоюзе. «В настоящее время и в краткосрочной перспективе мы будем иметь дело с высокими ценами на энергию. Ценами, завышенными в результате геополитической напряженности», — сказала она.

Симсон добавила, что сооружений для хранения запасов газа в ЕС недостаточно. «Многие министры указали, что положение на восточной границе [ЕС] и позиция России повлияли на ситуацию на европейском энергетическом рынке», — добавила она.

Ранее Gas Infrastructure Europe (GIE) сообщила, что хранилища газа в Европе опустели до 49,33 процента. Это на 16 процентных пунктов ниже, чем в среднем за последние пять лет.

Марина Совина
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