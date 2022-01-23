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В российском регионе из снежного заноса освободили три десятка автомобилей

Крымские спасатели освободили из снежного заноса на горном серпантине свыше 30 автомобилей

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крымские спасатели освободили из снежного заноса на горном серпантине свыше 30 автомобилей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС, сообщает РИА Новости в воскресенье, 23 января.

В ведомстве пояснили, что из-за сильного снегопада на автодороге Судак — Новый Свет три десятка машин застряли вечером 22 января. Горный серпантин длиной шесть километров имеет несколько узких мест, где трудно разминуться двум авто, добавили в МЧС.

В салонах автомобилей находилось 40 взрослых и 10 детей, обратили внимание в ведомстве.

Накануне метеорологи предупредили жителей крымского полуострова об обильном снегопаде и понижении температуры воздуха.

Ранее в Краснодаре выпало рекордное за всю историю метеонаблюдений количество снега. Подчеркивается, что высота сугробов в российском городе достигла 41 сантиметра. Прежний максимум составлял 40 сантиметров. Тишковец отметил также, что за прошедшие сутки на территории всей Кубани зафиксировано аномальное количество осадков, в ряде мест достигших почти всей месячной нормы.

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Анна Щербакова
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