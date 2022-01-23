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56-летняя актриса порадовала фанатов снимком в ярком бикини

Модель Элизабет Херли снялась в красном бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach

Фото: @elizabethhurley1

Британская актриса, модель и дизайнер Элизабет Херли поделилась фото в откровенном образе и порадовала своих поклонников. Снимок появился на ее странице в Instagram.

56-летняя знаменитость снялась в ярко-красном бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach с золотой фурнитурой. На размещенном кадре она позирует сидя на бортике бассейна, расположенного на территории ее дома. Волосы манекенщицы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен нюдовый макияж. При этом на ней нет аксессуаров и головного убора.

Фанаты оценили внешний вид актрисы и принялись писать ей комплименты в комментариях под постом, который набрал более 160 тысяч лайков. «Ты великолепна! Я тебя обожаю!», «Невероятно красивая женщина», «Просто нет слов. Ты шикарна», «Я не могу оторвать от тебя глаз!», «У тебя идеальная фигура!», «Как всегда восхищаешь нас», — высказывались подписчики.

В ноябре 2021 года Элизабет Херли опубликовала изображение в купальнике и восхитила поклонников. Звезда сфотографировалась в воде в черно-белом полосатом бикини собственного бренда пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. «Сексуальная и очаровательная», — писали юзеры в комментариях под снимком.

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Майя Пономаренко
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