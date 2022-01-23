Стало известно о бронетехнике украинских силовиков у города Счастье в Донбассе

Разведке Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) стало известно о бронетехнике украинских силовиков в районе подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы оборонного ведомства в воскресенье, 23 января, пишет РИА Новости.

Уточняется, что две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 были зафиксированы в зоне ответственности 79-й бригады. Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение представителями ВСУ и находятся в состоянии готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.

Ранее 23 января сообщалось, что украинские силовики похитили военного ЛНР. По словам представителя Народной милиции республики Ивана Филипоненко, военный заметил в лесополосе некую подозрительную активность, сообщил об этом коллегам по радиосвязи, а затем, не дожидаясь подкрепления, решил сам провести проверку местности.