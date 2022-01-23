Посольство России призвало Лондон прекратить опасные провокации из-за Украины

Посольство России в Великобритании обратилось к британскому МИД с призывом остановить провокации по поводу Украины, назвав их глупыми и опасными в связи с нынешней обстановкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российского диппредставительства.

«Решительно призываем Лондон прекратить глупые риторические провокации, весьма опасные в нынешней разогретой обстановке, и внести свой вклад в реальные дипломатические усилия по обеспечению надежных гарантий европейской безопасности», — сказал собеседник агентства.

Также в посольстве отреагировали на заявления Лондона о намерениях Москвы привести к власти в Киеве украинского экс-депутата Верховной Рады Евгения Мураева. В диппредставительстве назвали подобные заявления абсурдными и анекдотичными.

«Оказавшись в результате своей недальновидной линии на обочине реальных дипломатических процессов, Лондон видит свою роль в постоянном разжигании антироссийских настроений», — подчеркнули в российском посольстве.

Ранее МИД Великобритании сделал заявление о том, что российские власти якобы планируют посадить в Киеве «лояльного, пророссийского лидера». Отмечалось, что Москва в качестве потенциального кандидата на эту роль рассматривает экс-депутата Украины Евгения Мураева.

В российском МИД указали, что распространенная британским офисом дезинформация — «еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины».