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Louis Vuitton представил футбольный мяч за сотни тысяч рублей

Стоимость мяча из кожи с монограммой Louis Vuitton составляет 328 тысяч рублей

Фото: Louis Vuitton

Французский модный дом Louis Vuitton представил покупателям футбольный мяч за сотни тысяч рублей. Роскошное изделие появилось в продаже на сайте интернет-ретейлера Farfetch.

Согласно описанию товара, коричневый мяч диаметром 20 сантиметров выполнен из натуральной кожи. Кроме того, на него нанесена монограмма Louis Vuitton Vintage. Гравировка на мяче свидетельствует о том, что он был изготовлен во Франции в 1994 году.

Отмечается, что стоимость винтажного спортивного снаряда с незначительными дефектами составляет 328 тысяч рублей. На данный момент на него распространяется 10-процентная скидка, в связи с чем его цена снизилась до 295 тысяч рублей без учета стоимости доставки.

Ранее в апреле другой модный дом выпустил палатку и спальный мешок за сотни тысяч рублей. Речь идет о бежевых палатке и спальном мешке Gucci, созданных совместно с брендом спортивной одежды и туристического инвентаря The North Face, которые выполнены из нейлоновой ткани с монограммами двух марок. На сайте их цена равна 3490 и 1190 долларам (270 и 92 тысячам рублей) соответственно.

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Майя Пономаренко
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